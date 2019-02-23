酒井法子頂樂秀 聽歌享美食

2019年02月23日 04:10 中國時報 何書青 報導

台中福華大飯店為酒井法子的「台灣好！頂樂秀」設計精緻中式套餐。（台中福華大飯店提供）

昔日擋泥板女神酒井法子繼2017年在高雄大港開唱後，3月將再度來台，為粉絲獻上結合5星級飯店高級晚宴的「台灣好！頂樂秀」，3月15日至3月17日分別在台北福華大飯店、台中福華大飯店，及高雄義大皇家酒店登台獻唱，全台僅3場，每間飯店只有1個場次，消息一出便吸引粉絲致電飯店關心演出細節，其中還有不少香港粉絲跨海詢問。

酒井法子是史上首位於台灣舉行個人演唱會的日本藝人，當年以日劇《一個屋簷下》走紅於台港澳，這次來台舉辦的「台灣好！頂樂秀」不僅要帶來多首經典曲目，也會和現場粉絲近距離互動。中部唯一場次將在台中福華大飯店17樓的「福華廳」登場，飯店為活動特別設計一系列中式限定晚宴搶先曝光，其中主菜「焗芋泥球冰梅里豬腱」和由日式章魚小丸子發想改良的點心「千絲海佬御品餃」都是全新打造。

房客加贈住宿券

台中福華大飯店也率先推出6999元的超值專案，包含價值6000元的座位區門票1張、精緻中式套餐1客及福華名品500元抵用券2張，而3月16日活動當晚入住的房客，還加贈平日住宿券或館內四廳通用的餐飲抵用券1500元，最低折扣約49折。

(中國時報)