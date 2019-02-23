加拿大食尚月龍蝦牛排爽爽吃

2019年02月23日 04:10 中國時報 （涂育晨）

遠東Cafe主廚蔡漢霆（左起）、行政副主廚Omar Ugoletti、行政主廚Thitisorn Amatasin為接加拿大食尚月輪番上陣。（香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

遠東香格里拉飯店特別與加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會，及加拿大航空合作，聯合推廣農水產及旅遊，3月1日至31日將在飯店6樓遠東Cafe，推出「加拿大食尚月」主題活動，活動期間還有機會抽中加拿大來回機票，與溫哥華香格里拉大酒店頂級住宿。

加拿大時尚月活動期間，除可享用加拿大爐烤牛排與產地直送新鮮龍蝦外，還提供多樣加拿大農水產，如鮭魚、亞麻籽、楓糖等入饌，同時可以每隻499元的價格享用整隻新鮮肥美的活龍蝦。佐餐部分，可選用來自加拿大奎爾斯堡的精選紅白酒，和知名啤酒廠爐石及豪灣啤酒。

加拿大航空為此特別推出優惠，活動期間至官網輸入促銷代碼「SHANGRILA5」，可享台北出發至加拿大與美國全航點全線經濟艙、豪華經濟艙95折優惠，輸入促銷代碼「SHANGRILA10」可享尊享商務艙9折優惠，持2019年加拿大航空機票登機證的旅客或加拿大航空Aeroplan會員憑會員卡至遠東Cafe用餐，可享85折優惠。

(中國時報)