徐潔兒談情失理性鬼遮眼

2019年02月23日 04:10 中國時報 專訪洪秀瑛

徐潔兒散發知性美，身邊追求者不斷。

年紀奔4的徐潔兒，在螢幕及生活上都給人大姊大及堅強幹練形象，其實談起戀愛也有小女人的一面，「我遇到感情有時也滿鬼遮眼的，不是這麼理性，我會幫對方找理由合理化，很容易妥協。」她認為感情至今沒著落是緣分未到，愛情學分是這輩子要修的功課，「我現在開始有點憂患意識，但也急不來。」

徐潔兒曾和達欣工程小開王才翔交往5年，一度論及婚嫁，分手後，她往大陸發展，王才翔現在則和主播妻子郭惠妮有幸福家庭。當初踏進豪門只差臨門一腳，有遺憾？她豁達地說：「那時候我想追求自己事業，命運就是這麼安排，但當初如果沒分手，我也就不會到大陸發展，現在我把自己過得滿有價值和成就感。」

習慣吃苦個性很Man

她移居大陸已10年，這些年除了和范逸臣曾傳緋聞，也和圈外人談過2段短暫戀情，一個是在大陸工作、從事藝術的台灣人，一個則是經商的大陸人，2男年紀都比她年長，共通點是都在世界各地飛來飛去，對方還沒達到讓她有安全感就分手。

徐潔兒喜歡負責任、體貼、謙和有紳士風度的男生，過去很少和男主角「假戲真做」，她說兩情相悅的戲較有催情作用，以前常演愛不到男主角又帶有仇恨角色，較難愛上男一，「花美男帥哥我也覺得沒安全感，我大剌剌的，不是很會照顧人，雖然我外表看起來強悍，但滿多方面都像生活白癡。」

命理師說她是個很Man的男人命格，笑虧她哪天若變成同性戀也不意外，她苦笑：「難怪身邊都是哥兒們。命運跟著性格走，那可能也是我的優勢，我對很多事大剌剌，不像有些女生會糾結一些小事，也是因為這性格，我才有辦法一個人到大陸拚搏，我還算滿能隱忍、吃苦的。」

媽媽心疼拍戲辛苦

「緣分就是妳講什麼，2個人都懂，在正確時間做正確決定。」徐潔兒說，命理師說她的緣分來得晚，她的畫家媽媽偶爾也著急她還沒有歸宿，「媽媽比較心疼我辛苦，因為拍戲工作不太穩定，她是心疼大於著急。」

現在她有觀察對象，但也提醒自己不能太快栽下去，像是去年底遇到心儀對象，她因急於發展，對方覺得有壓力，最後不了了之，「不管工作、感情或生活都要平常心，該來總是會來，一切都是上天最好的安排。」可以為愛放棄演藝事業？她還是希望找到能支持她的另一半：「我相信男人會欣賞妳，是妳有想要追求的東西，妳也才有價值。」

(中國時報)