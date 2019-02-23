徐潔兒跑步4年學會踏實
徐潔兒在《媚者無疆》的角色很有層次，造型也相當吸睛。
徐潔兒演出《生逢燦爛的日子》，獨立幹練又知性角色很受大陸觀眾喜愛。
徐潔兒去年演出陸劇《生逢燦爛的日子》，獨立幹練又知性優雅的角色獲不少大陸觀眾喜愛，不僅成為新時代白領女性的榜樣，還因此成為中年熟男的幻想對象，「男人都想要有這樣的紅粉知己吧。」她因《生逢》翻轉，戲劇邀約也變多，農曆年前才剛剛和何潤東及《延禧攻略》的吳謹言一起拍完新劇《標化人生》，該劇被稱為現代版《延禧攻略》。
《生逢》仍在大陸各家衛視台不斷重播，徐潔兒主演的古裝網劇《媚者無疆》亦獲中國國際青年電影節「網劇最佳女配角」及金海鷗新媒體影展「最in先鋒獎」，作品引起回響也被看見，不過她感嘆在大陸拍戲仍有許多主客觀因素，「盡量做到人家非用不可，我也沒大紅大紫的慾望，只要在業界讓人家覺得某些角色交給我，可以很放心就足夠。」
她對大陸的氣候至今難以適應，因為怕冷，曾在零下1、20度的甘肅拍戲，全身貼滿暖暖包，身體仍抖個不停，嘴巴直打哆嗦，說話時為避免吐出霧氣，嘴巴還得先含冰塊。她拍戲像拚命三娘，拍攝《媚者無疆》在半空中吊鋼絲做翻轉、劈腿鏡頭可試2、30次，導演因此對她讚譽有加、誇她CP值高，「大概我有跑步吧，跑步可訓練意志力。」
徐潔兒一步一腳印慢慢耕耘，這4年來從跑步中得到許多正能量，可以很自在和自己獨處，個性也變得樂觀豁達，覺得人生就是踏實走好每一步，沒任何捷徑，「我剛到北京時，對快速競爭環境適應不良，後來愛上跑步對我來說像修行，在跑步中想到很多人生的事，也是我宣洩負能量出口，過程中可能枯燥、痛苦，但就是要有所堅持才能達到目標。」
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(中國時報)
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