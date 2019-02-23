徐潔兒北漂潔身自愛 獲譽「德藝雙馨」

2019年02月23日 04:10 中國時報 專訪洪秀瑛

徐潔兒去年以《媚者無疆》在「中國國際青年電影節」獲獎。

徐潔兒和弟弟、妹妹都是「北漂族」，她剛到大陸發展時，曾因遭嫉妒被耳語中傷，這些年來學到不少生存之道。她說當初把藝名「徐婕兒」改成「徐潔兒」，「潔」字就是希望自己潔身自愛，她堅守認真做事的信念，相信大家一定都會看在眼裡。

她以歌手出道，當年以自然清新外型，被相中與霍建華演出偶像劇《海豚灣戀人》開始走上演員之路。她到大陸發展時，因看起來幹練，加上已有唱片及偶像劇作品，雖被尊稱為「老師」，但仍難防暗箭，眼紅她發展不錯便傳流言。

當時被說有人罩，也懷疑她是大哥的女人，但她在工作上遇到追求者絕不給曖昧空間，曾聽過最生氣的傳聞？「有些男生滿壞的，明明沒有追到，但會在外面說我是他女朋友，嘴長在人家臉上，很難控制人家說什麼，我通常不理會，反正我很坦然，行得正做得端。」

她與在大陸發展的張天霖、田家達等組成「台腕幫」，笑稱剛開始許多應酬場合會帶唐治平出現，一度被以為是她男友，「其實他們都是我的保鑣。」她近年來因運動健康形象深植人心，在大陸被形容是德藝雙馨的老師，她開心之餘也覺得沉重，笑稱：「這不是老藝術家的稱呼嗎？有種被意外頒了匾額的感覺。」

(中國時報)