柯佳青斬爛桃花 登陸當CEO覓愛

2019年02月23日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

柯佳青（右）和法國供應商出席香港美妝展。

柯佳青擔任大陸商業培訓上市公司代言人，也接受培訓。

以模特兒出道，從時尚圈跨界演藝圈的柯佳青，最為人知的「成績」是洋洋灑灑的精采情史。曾和林志穎交往、與鄭中基傳緋聞，最轟烈的是與元大集團二少馬維辰的5年情，多年前也曾被范植偉求愛不成，當眾爆發肢體衝突。爛桃花事件後，她遠離緋聞暴風圈，帶著代理的美妝品牌往大陸發展，現已成為大中華區美妝CEO，並自創美妝新品牌，今年將串聯兩岸頂尖網紅，把美妝時尚結合影視推向國際。

柯佳青有過一段婚姻，恢單後，憑著長髮、大眼、白皙皮膚、修長美腿姣好外型，交往對象非富即貴，因此曾被稱是「傍大款」（指以金錢為目的嫁給有錢人），對此她沒好氣地說：「我是每天工作的女青年。」透露被女性友人調侃「何必那麼辛苦」，她卻認為：「每個人追求的不同，我追求的是自我肯定，我努力把代理的品牌做起來，如果當時結婚，我就無法知道自己還有這個舞台和潛力可以發揮。」

創業證明自己實力

她坦言桃花沒斷過，但真要找定下來對象不容易，現在談談戀愛可以，但再走入婚姻暫不考慮，以前她不談姊弟戀，到大陸後卻被說「垮了」（落伍），身邊朋友告訴她，姊弟戀在大陸正流行。去年她曾和小她10多歲、183公分的陸版蘇志燮有8個月短暫戀情，最後因遠距而分手，她笑說，大陸有句話是「91到95忙著離婚，95後（指1995年之後的青年）忙著戀愛」，坦言現在追求者都是27至30歲的企業富二代。

她曾和林志穎交往2年，如今他家庭美滿，她以「不對的時間遇到對的人」下註解，至於多年前范植偉事件後，她轉往大陸發展算是「因禍得福」。據知，她與范發生肢體衝突當晚仍鎮定陪馬維辰應酬，新聞爆出後，成為壓倒馬柯戀最後一根稻草，她和馬交往5年也一直不被馬的媽媽認同。錯過豪門路覺得可惜？她說：「每個女生都會想找好對象，但不管是什麼門，問題是要問自己駕馭得了嗎，所以我後來創業證明自己。」

鑽研營銷證券分析

她7年前轉往大陸發展，與陳冠希合拍電影前，先到北京電影學院上肢體、口條課程，後來專心經營美妝品牌，同行的團隊一個個水土不服，她看似嬌貴，卻是團隊中適應力最好的一個。她在台灣有5年零售經驗，到大陸之後打掉重練，朋友告訴她，營銷（行銷）不是「高、大、上」，重點在於接不接地氣，消費者聽不懂就不能算是成功的營銷，為此她上營銷、證券分析師等課程，學到不少生意經。

(中國時報)