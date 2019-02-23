泰坦禁愛3年夜夜操肌發洩
男團泰坦在22日發行第二張EP《Got Ya Back》，新歌〈換日線〉取材自團長比利的真實故事，MV特別找來高身兆俏麗的女模擔任女主角，原本比利以為自己一定是男主角，最後導演卻選了漢之與女生演「床戲」，當漢之正期待時，才發現和女主角是分開拍攝，只能對著攝影師做出深情表情。
比利剛出社會時有個交往3年的女友，女方後來考上藝術學院，兩人於是談起遠距離戀愛，「爾後的一整年我很痛苦，因為她去英國念書、我在台灣工作，我們並沒有分手，但因為機票很貴，她也無法回來，當地消費又高得要省錢，加上因為時差關係，我們連講的電話都很難。」一年後就分手了，讓他至今仍難忘，化成創作動力而寫出這首歌曲。
習慣沒女人的日子
泰坦剛簽進公司時就被下達「禁愛令」不能談戀愛，至今已3年多的時間沒有另一半，對戀愛也漸漸麻痺，「因為工作關係，社交圈變得很小，很難得有時間能和圈外的朋友一起吃飯，因為每天時間幾乎是4個人在一起練唱練身材，久而久之也習慣了，後來發現已經開始習慣沒有女友當單身狗的日子！」
對於平常4人如何排遣寂寞，團員正義笑說：「用力操爆肌肉、睡前打電競手遊，因為耗體力又燒腦，打一打就睡著了！」
(中國時報)
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