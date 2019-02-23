狼谷競技台開台3月進軍海外

2019年02月23日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

狼谷競技台獨家取得IESF世界電競錦標賽轉播。

中華民國電子競技運動協會為推動台灣與沙烏地阿拉伯電競產業交流，由徐培菁理事長與沙烏地阿拉伯電競協會SAFEIS理事長暨王子H.R.H Prince Faisal Bin Bandar Bin Sultan Bin Abdulaziz Al Saud於21日在沙烏地阿拉伯利雅德電競館，簽約電競產業合作備忘錄，成為兩國電競產業交流的開始。

狼谷競技台去年獨家電視轉播第10屆IESF世界電競錦標賽，雙方結下友誼，當時是台灣首次主辦國際級正式電競賽會，共有48國代表團前來參加，其中也包括以沙烏地阿拉伯電子競技聯盟主席身分來台觀摩的王子。

IESF世界電競錦標賽的比賽氣氛與台灣舉辦電競賽事的堅強實力，讓王子印象深刻，並以「善用電子競技於年輕人一代的潛力，推動與各國間交流的樞紐」，中華民國電子競技運動協會簽署兩國電競合作備忘錄，未來都會是兩國合作中可以延續的重要經驗。

沙烏地阿拉伯獲悉台灣於2018年建立首個全4K高畫質製播的電視台「狼谷競技台」，計畫未來節目將與該國國營電視頻道MBC進行合作，將頻道內容於沙烏地阿拉伯推播。

狼谷競技台去年10月31日開台至今3個多月，除了轉播電競賽事外，更將電競與綜藝互相結合，讓喜愛電競的各族群都能透過節目了解電子競技。

(中國時報)