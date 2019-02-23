遊樂園給好康 228連假瘋狂玩

2019年02月23日 04:10 中國時報 何書青 報導

麗寶國際賽車場在228連假推出「垂直風洞X VR虛擬遊戲」單人套票和「垂直風洞X雙人座CRG Go Kart卡丁車」優惠套票。（麗寶樂園渡假區提供）

228的4天連假將近，各遊樂園紛紛推出優惠搶客，台中麗寶樂園渡假區的麗寶國際賽車場，推出「垂直風洞X VR虛擬遊戲」單人套票和「垂直風洞X雙人座CRG Go Kart卡丁車」套票，每套1250元，最低下殺約4折，喜歡刺激的遊客能用超值價格體驗全台唯一的地面型高空跳傘、享受極速奔馳的Go Kart卡丁車，或是來趟身歷其境的VR虛擬世界冒險之旅。

「垂直風洞」是麗寶國際賽車場的獨家亮點設施，無年齡層限制，在教練陪同下，穿戴好整套全身防護器具後，便能藉由巨大風扇葉吹出每小時高達230公里風速的強勁氣流，讓遊客置身在空中、體驗無重力的漂浮快感。此外，麗寶國際賽車場每日前15名的早鳥玩家，選購Parolin義大利競技車，就能獲得5折Go Kart體驗券1張；若憑麗寶樂園渡假區當日消費滿3000元的發票，還有機會抽中現代汽車的大獎。

為保育野生動物盡心

今年滿40歲的六福村主題遊樂園則在釋出優惠的同時，也邀民眾為瀕危野生動物保育盡一份心力。2月28日至3月3日期間，若有民國108年1至3月發票的號碼含「40」連號，便可以299元、近3折的優惠價購票入園，所募得的發票中獎金額將全數由莊福文教基金會，做為推廣瀕危野生動物保育及環境教育使用。

(中國時報)