去年全球訪星旅客人數再攀升
2018年，各國經濟指數接連下修，唯獨觀光業異軍突起，新加坡更交出漂亮成績單，2018年全球訪星旅客達到1850萬人次，比2017年成長6.2％，全年總收益達6167億台幣，成長1％。而台灣訪新加坡旅客達42萬3000人，較2017年成長7％，也是1997年後的新高。
新加坡觀光旅遊的成功，不單是靠電影《瘋狂亞洲富豪》取景優勢，也不全是靠政治議題川金會帶來的熱潮，新加坡政府對觀光產業的用心居功厥偉。例如今年開辦在即的設計烏節，就計畫集結當地超過60個本土品牌做展覽，讓旅客一窺新加坡設計軟實力。
新加坡當局更升級樟宜機場，與購物中心連結，名為「星耀樟宜」（Jewel Changi Airport）的商場將連通機場的3個航廈；而商場外觀則為弧形玻璃鋼材結構，挑高5層樓的都會森林造景，並在商場正中央設計一座雨漩渦室內瀑布。這些設計均出自薩夫迪（Moshe Safdie）之手，他也是新加坡天空住宅、濱海灣金沙藝術科學博物館的設計師。
新加坡政府為旅遊業者打造的TIH（Tourism Information Hub）資訊平台，能讓觀光業者更快更即時的收到當地觀光消息，對推動觀光發展，功不可沒。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。