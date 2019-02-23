去年全球訪星旅客人數再攀升

2019年02月23日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

2018年，各國經濟指數接連下修，唯獨觀光業異軍突起，新加坡更交出漂亮成績單，2018年全球訪星旅客達到1850萬人次，比2017年成長6.2％，全年總收益達6167億台幣，成長1％。而台灣訪新加坡旅客達42萬3000人，較2017年成長7％，也是1997年後的新高。

新加坡觀光旅遊的成功，不單是靠電影《瘋狂亞洲富豪》取景優勢，也不全是靠政治議題川金會帶來的熱潮，新加坡政府對觀光產業的用心居功厥偉。例如今年開辦在即的設計烏節，就計畫集結當地超過60個本土品牌做展覽，讓旅客一窺新加坡設計軟實力。

新加坡當局更升級樟宜機場，與購物中心連結，名為「星耀樟宜」（Jewel Changi Airport）的商場將連通機場的3個航廈；而商場外觀則為弧形玻璃鋼材結構，挑高5層樓的都會森林造景，並在商場正中央設計一座雨漩渦室內瀑布。這些設計均出自薩夫迪（Moshe Safdie）之手，他也是新加坡天空住宅、濱海灣金沙藝術科學博物館的設計師。

新加坡政府為旅遊業者打造的TIH（Tourism Information Hub）資訊平台，能讓觀光業者更快更即時的收到當地觀光消息，對推動觀光發展，功不可沒。

(中國時報)