海外名廚來台 直火炭烤飯店飄香
為讓挑嘴的饕客持續有新穎菜色可品嘗，各大5星飯店不時邀請來自海外、料理手藝不凡的大廚來台客座，用新鮮感搶客之餘，也讓飯店和客座餐廳主廚激盪出不同的美味新火花。今年一開春，台北晶華酒店和台北萬豪酒店分別力邀到來自泰國及日本知名餐廳主廚，共同之處是都將搭配著迷人的直火炭烤香，為台灣食客端出限定佳餚。
台北晶華酒店邀來泰國曼谷餐廳「Meatlicious」團隊來台獻藝，該餐廳憑創辦人加甘阿南德（Gaggan Anand）所擁亞洲最佳餐廳、米其林2星餐廳「Gaggan」之名氣，與主廚嫡傳弟子馬里歐馬爾瓦茲（Mario Malvaez）擔任行政主廚的手藝保證，使Meatlicious自2015年開幕以來便迅速打響名號。
燒烤烙痕誘人 吮指回味
馬里歐笑說：「歡迎各位直接用雙手抓來大快朵頤、或是盡情舔舐手指頭上的醬汁，身上有點煙熏香也是體驗的一部分。」Meatlicious最令老饕們回味再三的，便是將各國高級肉品經超過300度高溫燒烤印出的誘人烙痕與獨特煙熏香氣，搭配泰式魚露、辣椒青檸、墨西哥莎莎、阿根廷芹香醬等獨家醬汁，讓料理更具狂野奔放氣息。
2月21日至24日於三燔本家展開為期4天的客座饗宴，每位4800元＋10％的晚間及午間套餐價位，在還沒正式對外上菜前，訂位就已近全滿，因此台北晶華酒店也罕見地加開單點式的「消夜場」，今（23日）周六晚間登場，餐廳內將改以熱鬧音樂氛圍待客，午、晚間套餐裡大多數的限定料理都可在此單點。
火烤搭煙熏 色香味俱全
台北萬豪酒店則在3月1日、2日迎來日本名古屋的當紅餐廳「Restaurant K Yamauchi」，其主廚兼餐廳負責人山內賢一郎以極湛日本獨立農莊食材結合法式手藝聞名，而台北萬豪酒店INGE’S Bar & Grill主廚翁士峻則擅長「現代炭燒工藝」，以特殊火烤和煙熏技藝，結合細膩的法式手法打造料理；這次雙廚將在20樓高空的大台北景緻旁，聯手為饕客打造色香味俱全的春季現代法式饗宴；6道式午宴每位2600元＋10％，7道式晚宴每位4800元＋10％。
(中國時報)
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