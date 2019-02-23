飯店一鴨三吃噴香誘客

2019年02月23日 04:10 中國時報 報導涂育晨

明爐烤鴨選用宜蘭3公斤以上肥美櫻桃鴨製作。（天成飯店集團提供）

將鴨肉絲，加入香菜根、紅椒絲、鴨肉絲、豆干絲大火煸炒的「香根爆炒鴨絲」。（天成飯店集團提供）

「香蔥的鴨油菜飯」以大火收乾湯汁，將菜香、鴨香完整滲透米飯，鴨香十足。（天成飯店集團提供）

烤鴨自元朝以來，便是九五之尊喜愛的御膳料理，承古人智慧，經歷700多年的口味改良，至今雖延伸出各式料理手法成為平民美食，但「悶爐」及「掛爐」仍為烤鴨的大宗。烤鴨講究外皮酥脆、肉質多汁軟嫩，但要做出：酥、香、脆，得從選鴨開始，不僅鴨的品質要好，烘烤的火候與手法更是重要。

在台灣，店家多數使用「掛爐」方式製作烤鴨，平日常見的「一鴨二吃」深受民眾喜愛，將片鴨蘸上甜麵醬，置入餅中，或加入蔥段、小黃瓜絲包覆，放入口中，酥脆外皮搭上軟嫩肉質營造出撞擊的口感，醬汁帶出的鹹甜滋味更是讓饕客欲罷不能；炒鴨骨肉則以鴨油、九層塔、蒜頭粒、醬油、大火翻炒，其醬汁更是拌飯的美味佳餚。

烤鴨製作過程雖費時費力，卻是各飯店中餐廳必備的料理之一，為滿足饕客口慾，大廚們集思廣益、精益求精，將整隻烤鴨由內而外，使用得淋漓盡致，或以輔料搭配入菜，在「一鴨多吃」的戰場上各展奇招。

古法料理皮脆肉嫩

福華大飯店「江南春」的掛爐烤鴨三吃，使用嚴選蘭陽平原3公斤以上的櫻桃鴨，公關表示，烤鴨遵循古法料理，皮脆肉嫩，口感香酥，風味一絕。經典的片皮鴨附甜麵醬、小黃瓜、宜蘭蔥白外，還提供「生菜鴨鬆」、「銀芽鴨鬆」、「五彩鴨絲」3選1、「椒鹽鴨架」、「三杯鴨架」、「白菜鴨湯」、「酸菜鴨架湯」4選1。即日起至4月30日止，周一至周五午、晚餐時段限定，脆皮烤鴨三吃獨享價1500元＋10％。

鴨胸鴨骨多元料理

天成大飯店TICC世貿會館「翠庭」中餐廳，則推出限時明爐烤鴨三吃，選用3公斤以上宜蘭櫻桃鴨，以掛爐方式烘烤，呈現出的烤鴨鴨皮油亮、香脆可口，同時鎖住香嫩肉汁。除包上餅皮的片皮鴨吃法外，還搭配經典道地的鴨胸料理與鴨骨料理，提供「香根爆炒鴨絲」、「松子香鴨鬆」、「香蔥鴨油菜飯」，鴨胸料理3選1，及「皮蛋煲鴨粥」、「鴨油炒時蔬」、「碧綠椒鹽櫻桃鴨」、「冬瓜筍片煲鴨湯」，鴨骨料理4選1。翠庭明爐烤鴨三吃兌換券即日起至3月31日止，官網獨賣1480元，需3天前訂位。

(中國時報)