老佛爺 情牽FENDI半世紀

2019年02月23日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

卡爾拉格斐與FENDI五姐妹互相欣賞，雙方有54年的合作關係。（FENDI提供）

卡爾拉格斐帶領FENDI，推出空前絕後的長城大秀。（CFP）

設計師卡爾拉格斐辭世後，FENDI秀後播出老佛爺工作畫面，令時尚人感傷落淚。（美聯社）

卡爾拉格斐事必躬親，最後一季仍然自己畫草稿，最後成為超模凱亞葛柏身上的拼接結構大衣。（FENDI提供）

往年FENDI秀都是卡爾拉格斐以及男裝、配飾與童裝創意總監Silvia Venturini Fendi一起謝幕（左），這季Silvia自己登台並眼眶含淚。（左圖FENDI提供、右圖CFP）

這是時尚圈最長久的關係，整整54年。老佛爺、設計師卡爾拉格斐與義大利品牌FENDI首次見面是1965年，當時老佛爺經朋友介紹認識FENDI五姐妹，雙方在一間羅馬電影院改裝的寬敞沙龍見面，卡爾拉格斐說：「當我看到這五姊妹時，就有預感與這五位女士合作應該可以激發出一些有趣的火花。」

創立於1925年，FENDI是個典型義式家族型態、以皮具、皮草為主的中小企業，名聲已漸漸傳出羅馬，二戰後五姐妹接掌企業，各司其職，她們大膽啟用年輕新銳擔任設計師，邀來32歲的卡爾拉格斐坐鎮，卡爾拉格斐也表示過：「這是一個突破性的偉大想法與組合，尤其是在那個保守年代，一切的思想與事物都不如現今的開放發達。」

大膽創新 皮草變輕柔

卡爾拉格斐設計擅於擷取元素、排列重組並聚焦強化。他看見當時人們沒看到的機會，那時皮草大衣是中產家庭地位的象徵，但大衣們既厚且重，長相又相當雷同，卡爾拉格斐說：「我對於皮草有更前衛的想法，所以他們請我運用皮草創作一個不同以往、摩登又極富樂趣的服裝系列。」老佛爺顛覆了整個遊戲規則，他不僅讓FENDI皮草變得輕柔，還藉由上色、拼接等新穎的時裝處理，迅速讓品牌打下皮草世家的印象。

雙F字母Logo 5秒誕生

卡爾拉格斐也是個愛扭轉經典的人，這些扭轉往往成為勾住購買欲的利器。當年他決定改掉FENDI的Logo，從原本一隻松鼠圖案，變成我們目前熟悉的雙F，他說：「FENDI和樂趣（Fun）都有一樣的縮寫，這就是為什麼我在5秒之內就決定選用2個「F」字母，將2個「F」翻轉排列出一個標誌，代表著「玩轉皮草」（Fun Fur）的意思。」也成為精品眾多Logo濫觴之一。

而品牌與老佛爺的下個大膽嘗試，就是在顧客要求下於1977年推出時裝系列，受到義大利建築、工業設計等影響，老佛爺在FENDI的設計多帶有立體簡約的輪廓，而讓輕盈布料散發出厚重感，雄偉結構卻讓人視覺上覺得輕盈，有著穿透感、幾何圖案、大地色調等元素，而品牌服裝、配件占比逐漸加重，也漸漸讓品牌擺脫單一商品皮草的外界壓力。而老佛爺要玩就玩大的想法，更為FENDI留下眾多時尚瞬間，無論是2008年由88個超模上演空前絕後的長城秀，或是2016年的羅馬許願池大秀，都令人難忘。

以婚姻形容雙方合作

老佛爺曾以婚姻來形容與FENDI關係，「我沒結婚過，就像是自由工作者，和品牌之間的關係猶如非正式婚姻關係。我一直對我做的東西充滿熱情，每一樣東西都是獨一無二的。我需要外界的刺激及看外面的世界，如果把我放在籠中，我就變成一個完全沒用的人。」FENDI放手卡爾拉格斐有其他的工作與聯名機會，老佛爺也將這樣的吸收回饋到品牌，讓品牌更強大。

米蘭前晚的FENDI秋冬秀是卡爾拉格斐操刀的最後一季，依然保有品牌優雅氣質，過去秀後和他一起登台的男裝、配飾與童裝創意總監Silvia Venturini Fendi一個人出來謝幕，看得出她是強忍淚水，「卡爾拉格斐與FENDI之間有著時尚圈最為悠長的戀情，這段合作關係未來也深入我們的生活。」她表達對老佛爺辭世的哀傷，並被對方最後一刻仍關心作品而感動，「秀前幾天我們在講電話的時候，他唯一關心的就是這個系列的豐富性與美感。這就是他的真性情，我們會永遠懷念他的。」

(中國時報)