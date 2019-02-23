米蘭時裝周 華麗搞怪有看頭

2019年02月23日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

卡拉迪樂芬妮的蕾絲拼接上衣，正是科學怪人與新娘。（品牌提供）

凱雅葛柏的橄欖綠裙子飾有五顏六色的鉤針玫瑰花束，相當醒目。（品牌提供）

土金色緞面小提包立體拼貼黑、黃玫瑰花朵，意喻瑰麗綺想。（CFP）

吉吉哈蒂德的黑色透視蕾絲裙上刺有玫瑰，增添內衣外穿的性感。（品牌提供）

黑色後背包上飾有紅色羽毛跟黃花，風格大膽。（CFP）

PRADA 2019年秋冬女裝秀周四在米蘭時裝周登場，以科幻電影《科學怪人的新娘》為靈感，會場舞台以燈泡排列成網狀僅透出閃爍微光，在女神卡卡的〈羅曼死〉、白雪公主動畫〈有天王子會出現〉的變調旋律襯托下，帶來一段暗黑又詭異的浪漫愛情故事。

無眉妝、軍靴鎮場

超模卡拉迪樂芬妮從大螢幕回歸舞台，此次PRADA大秀簡直就是她的主場，主題與她擅長的搞怪風不謀而合，她穿著科學怪人與新娘圖示的連身褲裝，搭配蕾絲裝飾的軍靴，以一貫的凶狠跩臉走出誇張台步，姐姐芭碧迪樂芬妮則在台下猛拍妹妹。

此次超模們大膽搞鬼，以化妝方式成為「無眉人」，凱雅葛柏、吉吉哈蒂德等模特兒全都宛如鬼魅，演繹設計師Miuccia Prada本季作品，利用大面積花卉、軍裝夾克、蕾絲刺繡，心臟、蝴蝶結、雷電圖紋等元素，透過尼龍結合羅登羊毛、蕾絲拼接馬海毛等不同面料的組合、剪裁，重新解析「浪漫」面貌，化身成一位位科學怪人的新娘。

(中國時報)