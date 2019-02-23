米蘭時裝周 華麗搞怪有看頭
卡拉迪樂芬妮的蕾絲拼接上衣，正是科學怪人與新娘。（品牌提供）
凱雅葛柏的橄欖綠裙子飾有五顏六色的鉤針玫瑰花束，相當醒目。（品牌提供）
土金色緞面小提包立體拼貼黑、黃玫瑰花朵，意喻瑰麗綺想。（CFP）
吉吉哈蒂德的黑色透視蕾絲裙上刺有玫瑰，增添內衣外穿的性感。（品牌提供）
黑色後背包上飾有紅色羽毛跟黃花，風格大膽。（CFP）
PRADA 2019年秋冬女裝秀周四在米蘭時裝周登場，以科幻電影《科學怪人的新娘》為靈感，會場舞台以燈泡排列成網狀僅透出閃爍微光，在女神卡卡的〈羅曼死〉、白雪公主動畫〈有天王子會出現〉的變調旋律襯托下，帶來一段暗黑又詭異的浪漫愛情故事。
無眉妝、軍靴鎮場
超模卡拉迪樂芬妮從大螢幕回歸舞台，此次PRADA大秀簡直就是她的主場，主題與她擅長的搞怪風不謀而合，她穿著科學怪人與新娘圖示的連身褲裝，搭配蕾絲裝飾的軍靴，以一貫的凶狠跩臉走出誇張台步，姐姐芭碧迪樂芬妮則在台下猛拍妹妹。
此次超模們大膽搞鬼，以化妝方式成為「無眉人」，凱雅葛柏、吉吉哈蒂德等模特兒全都宛如鬼魅，演繹設計師Miuccia Prada本季作品，利用大面積花卉、軍裝夾克、蕾絲刺繡，心臟、蝴蝶結、雷電圖紋等元素，透過尼龍結合羅登羊毛、蕾絲拼接馬海毛等不同面料的組合、剪裁，重新解析「浪漫」面貌，化身成一位位科學怪人的新娘。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。