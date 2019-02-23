名人朝聖 賈靜雯、倪妮出席

2019年02月23日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

黃旼炫一身黑色大衣帥氣出席Moncler活動，此行順便在米蘭祕密拍攝NU’EST新曲MV。（CFP）

倪妮在Gucci秀上一身白，以海軍領長洋裝、樂福鞋配上金絲眼鏡詮釋學院風。（CFP）

身為TOD’S中國區品牌大使，江疏影特地在看秀前直奔米蘭獨立店面探店。（TOD’S官方微博）。（CFP）

日本名模富永愛出席Emporio Armani大秀時，以灰色皮外套搭配同色系紗裙大秀美腿。（CFP）

米蘭時裝周吸引大中華區多位明星朝聖，台灣代表賈靜雯就直擊MaxMara與Alberta Ferretti的新品發表。賈靜雯以波卡圓點斜肩洋裝，搭配MaxMara招牌駝色大衣打造優雅知性風格，刻意不穿好的大衣小露香肩，笑說：「（外套）脫下來裡面滿合身的！」

倪妮身為Gucci亞洲區眼鏡品牌大使當然不會缺席大秀，秀後透露看完後心情激動，從秀場上的燈光照射，到秀上的鉚釘、面具都印象深刻，「金屬耳罩、金色半罩面具都很好看。」身為TOD’S中國區品牌大使，江疏影此次以溫柔大地色打點米蘭造型，先是卡其色長版風衣現身獨立店面，之後馬上換上焦糖色西服配上小白鞋看秀，時髦感滿點。

(中國時報)