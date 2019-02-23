班尼頓 彩虹新風貌
義大利品牌班尼頓新任創意總監Jean-Charles de Castelbajac以「Rainbow Machine（彩虹機器）」作為靈感發想，秋冬系列運用彩虹原色黃、紅、綠、藍與些許的黑來詮釋班尼頓全新的風貌，「機器」則是向工業傳統致敬，秀場上將製衣工程搬上舞台；融合品牌經典標誌、色彩元素、針織技術轉化為全新的風格系列，無論是大LOGO潮流單品、童趣的米奇、史努比聯名系列及大量重複的卡通羊圖案，都展現了品牌對時尚的企圖心。
(中國時報)
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