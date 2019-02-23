Max Mara 性感政治學
大膽的寶藍色肩部廓形外套，展現工作場合志在必贏的企圖心。（品牌提供）
「性感」是女人們畢生不停追尋的狀態，Max Mara此次在米蘭時裝周展現「性感政治學」，要女人不只性感，還集敏銳、聰明與時髦於一身。本季不止經典的駝色、黑色、白色、褐色與傳統印花圖案融合，也有大膽的群青色、寶藍色或中黃色。極具力量感的肩部廓形外套、膝蓋以上或齊腳踝的裙子、多拉鍊和口袋的夾克，搭配俐落長筒靴，對職業女性來說，通勤也應該要興高采烈、英姿颯爽。
(中國時報)
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