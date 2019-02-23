Moschino 扛牙膏上陣

2019年02月23日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

向來搞怪博版面的Moschino，今年也未讓時尚迷失望，設計師Jeremy Scott打造電視遊戲節目的黃金年代，把「好禮大放送」的「好禮」當作設計元素，極盡可能的誇張，在系列的設計中，可以看到復古髮型和許多相襯的復古道具，像是鈔票和家用清潔劑等，這些應景的服飾，搭配這些配件，不論是運動套裝、晚禮服、夾克洋裝，讓人看得目不轉睛，不止場景、服裝搶眼，就連手拿包也是秀場重頭戲，復古收銀機、熨斗、牙膏肩背包都成為Moschino時尚大秀上最矚目的配件。

(中國時報)