Moschino 扛牙膏上陣
向來搞怪博版面的Moschino，今年也未讓時尚迷失望，設計師Jeremy Scott打造電視遊戲節目的黃金年代，把「好禮大放送」的「好禮」當作設計元素，極盡可能的誇張，在系列的設計中，可以看到復古髮型和許多相襯的復古道具，像是鈔票和家用清潔劑等，這些應景的服飾，搭配這些配件，不論是運動套裝、晚禮服、夾克洋裝，讓人看得目不轉睛，不止場景、服裝搶眼，就連手拿包也是秀場重頭戲，復古收銀機、熨斗、牙膏肩背包都成為Moschino時尚大秀上最矚目的配件。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。