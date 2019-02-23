Emporio Armani 創意不設限

2019年02月23日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

Emporio Armani以「用服飾展現自我」打造秋冬大秀，透過對立、衝撞的組合創造服裝元素，像是用洋裝配大衣、短夾克搭配寬褲等，服飾質地輕、重的混搭，或是風格的挑戰，都展現服裝不設限的精神，從橘、黑到紅色展現Emporio Armani的鮮明個性。

(中國時報)