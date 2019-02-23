2019年02月23日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

為了它，男孩犯花痴也甘願。春暖花開，這季花開進男孩的衣櫃裡，Prada、Dior Men或Versace各以童趣、寫意與古典，詮釋出一件件樣貌出眾的花漾襯衫、外套，甚至緊身衣，讓男孩們展現更溫柔的力量。

(中國時報)