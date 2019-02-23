Dior Men 瓷器花朵現代新生

2019年02月23日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

Dior Men B23彩色透明花卉印花低筒帆布鞋，3萬元。（JOJ PHOTO攝）

Dior Men B23彩色透明花卉印花高筒帆布鞋，3萬5000元。（Dior Men提供）

Dior Men彩色花卉法式印花圖騰混紡棉圍巾，2萬1000元。（Dior Men提供）

炒熱了小蜜蜂後，Dior Men男裝新任創意總監Kim Jones夏季系列聚焦創辦人Christian Dior個人生活，喜愛自然、曾說過「女人如花」的Dior先生，若看見瓦爾省墨山城堡的自家瓷器花朵，被Kim重新演繹為男裝上現代感的印花、羽毛或圓珠刺繡，應該不排斥會說出「男人如花」吧！

(中國時報)