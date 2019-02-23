Prada滿版復古印花如畫

2019年02月23日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

Prada印花高領上衣，2萬5000元。（JOJ PHOTO攝）

Prada印花高領上衣，3萬4000元。（JOJ PHOTO攝）

Prada印花高領上衣，2萬5000元。（JOJ PHOTO攝）

別以為新穎Logo、短褲、獵人帽，就可輕鬆解釋Prada春夏男裝，其實這季除服裝輪廓年輕簡潔，帶有反骨的設計師Miuccia Prada，運用自己最愛的復古印花，以滿版方式讓線條感的綻放花朵與人物、海岸、雲朵等結合，一展60、70年代復古氣息，也使服裝圖案有如欣賞畫作般的樂趣，尤其Miuccia以彈性高領衫、夾克等方式詮釋，更是讓人不注意也難。

(中國時報)