Versace扶桑花遇見巴洛克

2019年02月23日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

Versace花卉圖騰印花絲巾，1萬5500元。（Versace提供）

Versace巴洛克印花西裝外套，11萬元。（JOJ PHOTO攝）

Versace早春將扶桑花融入巴洛克圖案中，近看更有趣味，巴洛克印花西裝外套11萬元，金色扶桑花襯衫3萬3500元，彩色圖騰裝飾西裝褲3萬5500元。（JOJ PHOTO攝）

熱情奔放、色彩斑斕的花朵，從80年代Versace創牌以來一直是品牌的重要元素，招牌的印花絲巾、襯衫更是大膽把花朵配條紋、波點而更顯高調，早春男裝以李奧納多主演電影《羅密歐與茱麗葉》為靈感，讓Versace遇上熱帶海島，遠看是經典巴洛克圖案，但近看才發覺融合了熱情的扶桑花，春夏男裝更是花團錦簇，大花配小花，展現義式的熱情。

(中國時報)