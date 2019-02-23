宏正自曝 總被當成花花公子

2019年02月23日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

宏正因外型高大俊俏，總被人當成花花公子，容易讓女生敬而遠之，但桃花根本沒大家想像中的多，雖然無奈被誤解，但他不會特別避穿花上衣。他穿上Prada的高領衣，絲綢材質有點透明，意外展現微性感。而Versace金色西裝上身，他則立馬變貴公子，上身扁薄也不會撐大印花，不管從哪個角度看，花朵都是綻放地恣意盎然。

(中國時報)