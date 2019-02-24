土包子軍團北襲！跟隨禿子燕子 助攻鄭世維

2019年02月24日 04:10 中國時報 許哲瑗 、 吳岳修 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

圖為支持者擠爆會場，免費送杏仁茶的攤位大排長龍。（陳怡誠攝）

"禿燕"合體擠爆三重 進場之路花6倍時間

土包子軍團北伐銳不可當！總統府發言人黃重諺「土包子」說法，引領全國燒起包子風潮，高雄市長韓國瑜昨北上三重，替立委補選參選人鄭世維站台，痛批民進黨手握權與錢，手上權力比玉山高、掌握金錢比太平洋海底深，但各行各業愈過愈苦，「當人民把票投給你時，你就一定要好好幫老百姓打拚，沒辦法替人民打拚的政黨跟政治人物，就會被淘汰！」

漢子腰痛缺席 不減3萬人熱情

昨國民黨新北立委補選候選人鄭世維三重造勢，原定「禿子、漢子、燕子」3子聯袂造勢，但新北市長侯友宜腰痛無法到場，卻不損支持熱潮，逾3萬人擠爆現場。韓國瑜、台中市長盧秀燕抵會場，短短數10公尺走20分鐘，韓國瑜一下車就說「民心思變啊」沿路民眾向韓高喊「總統好」、「選總統」，數分鐘未歇。

韓國瑜說，2018年九合一大選，人民用選票告訴全台灣及全世界，沒辦法替人民打拚的政黨跟政治人物會被淘汰，各行各業愈過愈苦，國家不能再這樣下去，否則苦的不是現在這一代，而是下一代孩子。

他強調，鄭世維有心、有熱情，選民要用選票支持正能量，鄭世維當選是三重市民的勝利，也代表台灣未來要走有效率、有操守的政治，讓台灣政治走向善良正派的循環。

盧秀燕贈送鄭台中太陽餅，她說，鄭世維是新北市的小太陽，是新北的希望，是國民黨的希望，大家一定要「包子要投給包子」，支持鄭世維進立院。

韓粉正能量 5000顆包子大放送

「誰說韓流退燒？我們都是土包子！」死忠韓粉攤商杏仁哥昨凌晨4點，帶著1000個包子及3000份杏仁茶北上。他說，韓粉選擇以正能量面對，集結高雄、台南及桃園龜山各地支持者組成「包子軍團」，準備5000個包子，只要喊出通關密語「高雄土包子」就可免費領取，上午9點發放，2個小時內被搶光。

現場來自全國各地近20家攤商，23日凌晨就到三重卡位，「國瑜夜市」成造勢大會特色一景。現場攤商說，三重賣一次，半個月就賺起來了。

對此現象，選區在新北的綠委張宏陸說，「韓流」當道下，從高雄到新北多少都有影響，民進黨須審慎看待「韓流」對新北的影響。

拚經濟接地氣 輾壓深綠鐵票區

國民黨立委曾銘宗說，「韓流」去年大選前就已外溢其他地區，但讓人吃驚的是韓已就任2個月，「韓流」不退還更強，成全國性現象，相信他為鄭世維輔選一定能幫上大忙，並認為蔡政府可能錯估形勢，把「韓流」越打越旺。

(中國時報)