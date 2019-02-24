拒絕「成功」模板 建北等名校響應！雄女雄中生怒吼 終結放榜新聞

2019年02月24日 04:10 中國時報 林瑞益 、 張立勳 、 曹明正 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

圖為雄女放學情形。（本報資料照片）

學測明（25）日放榜之際，雄中、雄女學生在臉書發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署，獲5000餘人支持，兩校校長已原則同意；北市建中、北一女等名校，都已表態支持，教育部則發聲明肯定，指將在全國會議上倡議。

連署由雄中、雄女、鳳中及自學學生等6人成立的「風狗浪‧港都學生思潮」發起。發起人之一的雄中學生歐孟哲昨受訪強調，希望學校不要介入放榜新聞生產，包含發採訪通知給媒體、當採訪仲介。

不滿學姊被挖情事 發動連署

由於去年雄女馮姓畢業生遭挖掘感情問題，引發雄女、雄中學弟妹不滿，於網路發起連署。歐孟哲說，連署初衷是每年都看到學測放榜，某程度迎合升學主義價值觀，強調某些學生較受關注、被讚賞，他們對此感到不舒服與不滿，不希望有下個事件發生。

雄中校長謝文斌說，校方原則認同並支持，但需尊重媒體新聞自由與採訪需求，若學生有特殊表現，學生可自主意願是否受訪，雄中會先徵求。雄女校長林香吟人在國外，2名學生昨帶承諾書到校長室，經祕書代溝通1個多小時，林香吟同意並蓋章。

建中校長徐建國認為，滿級分報導會對學生帶來壓力，將不再發布；北一女校長楊世瑞說，即使學測分數很高，但未放榜前不確定性高，學生受訪壓力較大，同意不在成績公布當天發訊息，至於放榜後是否受訪，「會徵詢學生意願」。

除建中、北一女外，多所明星高中如師大附中、政大附中、成功、中山女中也都表態響應，甚至簽署「承諾書」，未來不再主動發布放榜新聞。

校方同意 教部決定適時宣導

北市西松高二邱同學說，學校公布學生成績讓媒體報導，只是為招生，但成績絕非全部；但明倫高中郭同學認為，成績好的學生分享念書方法，對成績較差學生有幫助。

教育部昨透過聲明對學生訴求表示肯定，教育部國民及學前教育署長彭富源表示，未來教育部將會在全國性教育局處長會議、校長會議、主任會議等場合宣導倡議，盼藉由討論，回應學生的訴求。他說，媒體一直都積極報導學生的多元表現，但為避免爭議，校方在安排媒體採訪時應保護學生隱私，尊重學生受訪意願。

(中國時報)