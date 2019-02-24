美陸第七輪貿易談判 延長兩天！川普盼3月底習出馬 敲定最終協議

2019年02月24日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普22日在白宮橢圓形辦公室，會見大陸副總理劉鶴及參加陸美經貿磋商的部分代表。左為擔任大陸國家主席習近平特使的劉鶴，右為美國貿易代表萊海澤。（路透）

美陸協議進展狀況

美國總統川普22日下午接見大陸國務院副總理劉鶴領銜的貿易代表團。川普稱，本輪美陸經貿磋商取得「巨大進展」，雙方決定首度將磋商延長2天。他還說，美陸「很有機會達成協議」，他可能於3月底在佛州與大陸國家主席習近平再見面，談妥最終議題。

談判大限 可能再延期

美陸本周於華府進行了第七輪陸美經貿高級別磋商，原定21日及22日舉行部長級談判後結束，但大陸代表團同意在華府再停留2天。川普表示，因為會談進展順利，雙方計畫在整個周末繼續談判，陸方代表團將在周日晚上或周一離開華府。

川普於白宮橢圓形辦公室與大陸談判代表團會面時，劉鶴附和了川普的觀點，稱從大陸角度來看，也「非常有可能」達成貿易協議。川普又暗示可能延長3月1日的談判大限，推遲上調大陸商品關稅。「如果有切實的進展，延長限期並無不妥」，川普邊說邊以手勢示意劉鶴，將這一訊息傳達回中南海。

擔任習近平特使的劉鶴首先轉達了習致川普的口信，讚揚美陸去年底在阿根廷同意貿易戰休兵90天後取得的進展，希望雙方繼續本著相互尊重、合作共贏的態度，再接再厲，相向而行，達成互利雙贏的協議。

歷史會晤 佛州續前緣

據新華社報導，川普則表示與習近平有著密切而強有力的關係，美陸關係極其重要，當前兩國關係十分良好。他相信雙方將最終達成一個有意義、對兩國都有利的協議。他非常期待在不久的將來再次同習近平會晤，共同見證美陸經貿關係的歷史性時刻。

川普透露，考慮3月底在佛州私人別墅海湖莊園與習近平再會面。他說：「我與習近平主席會談妥最終議題。可能會，可能不會。」跡象可見，美陸貿易談判限期可能延至兩國元首會談後。

陸大手筆 額外買大豆

在場的美國財政部長穆努欽表示，兩國就匯率條款取得協議，但未詳細說明。美媒本周報導稱，美國要求大陸穩定人民幣匯率，不能透過貶值來抵銷美國加徵關稅的衝擊。

劉鶴這趟也帶來了大手筆伴手禮。據美媒CNBC報導，大陸已同意向美採購高達1.2兆美元的產品，以利盡快縮小美陸貿易逆差。美國農業部長珀杜則透露，大陸22日承諾向美購買額外1000萬噸大豆。他在推特中說：「戰略正在奏效。中國表現出誠意，也顯示還會有更多好消息」。

(中國時報)