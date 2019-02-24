川普明言 公平競爭不封殺華為

2019年02月24日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

美東當地時間22日下午，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室會見大陸副總理劉鶴及參加第七輪陸美經貿高級別磋商的雙方部分代表，並接受媒體採訪。期間，大陸媒體記者提問，所謂「不靠封殺」的對象是否包括華為？川普給予肯定回應。

據《中國日報》微博23日消息，該報記者在現場提問川普「您昨天發推特說，在5G和6G領域，美國將不靠封殺當下更先進的技術，您指的是什麼？」

川普回應稱，「我更傾向讓所有的公司都有機會參與競爭。我不想人為的封鎖別人，不管是出於某種藉口或是出於安全因素，我不想有安全方面的問題。」

川普說到這裡時，記者立刻追問，「這包括華為嗎？」只見川普手一揮：「你等下。我說的是所有公司，真的，也包括（華為）。我說的是每個人。」

「我不想用人為的方式封鎖市場，我們想要有非常好的5G技術，並最終發展到6G。」川普表示，「你要知道，照現在世界發展的速度，有可能6G過兩個月就過時了。但總歸6G將來某時也是要過時的，但我希望可以和中國展開競爭，公平的競爭。如果可以的話，我不想封鎖任何一家公司。」

21日晚間，川普在推特上就美國發展5G技術發文稱，「我要美國贏，是通過競爭，而不是封殺當前更先進的科技。」雖然川普並沒有在文中點名華為，但外界仍認為，他的話很像是在回應華為創始人任正非。華為輪值董事長胡厚崑則在LinkedIn上回應川普，他表示，「華為已準備好，通過真正的競爭，為美國建設真正的5G網路。」

此外，川普被問及華為問題時表示，未來數周會與司法部討論會否撤銷控告華為技術有限公司，但語帶模糊的表示，在貿易協議中「可能或不會」包括華為及中興通訊的議題。

(中國時報)