形勢比人強 陸學者認美堵不住

2019年02月24日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

第七輪陸美經貿高級別磋商打延長賽，陸媒昨藉由觀察川普接見劉鶴，眾口一致樂觀以對。認為磋商延長2天與即將而來的習川會，是信息量很大的細節，表明在取得積極進展的基礎上，磋商已進入最關鍵、最艱難的衝刺階段。為落實兩國元首重要共識，雙方已進入「加班趕工期」模式。

具大陸官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」分析，本輪磋商延長了2天。這是一個積極訊號。如果沒猜錯，這次磋商已進入最後文本階段，需要時間來敲定。延長2天，雙方都是奔著最終的積極成果去的。於是，也就有了這一次破天荒的「第七輪+」磋商；或者說，「加班趕工期」。

此外，陸美元首外交將發揮決定性作用。接下來，將是歷史性的新會晤了，毫無疑問將創新歷史。對陸美團隊來說，現在無疑是最艱苦的時候。而從更長遠的角度看，這次挑戰，對大陸來說，何嘗不是第二次入世（貿組織）呢？

無獨有偶，大陸官媒中國國際廣播電台「國際線上」網站評論稱，此番首次延長磋商，表明已進入最關鍵也最艱難的衝刺階段，雙方已進入「加班趕工期」模式。

評論稱，去年12月陸美密集經貿磋商以來，全球股市普遍上漲，兩者呈現「正相關」態勢。近月來陸美3輪高級別經貿磋商，間隔越來越短、頻率越來越快、時間越來越長，顯示雙方工作團隊正加倍努力，有決心真正落實好兩國元首達成的重要共識。

此外，中國人民大學外交系主任李慶四23日受訪指出，形勢比人強，美國對大陸的發展，「不是不想堵，而是堵不住」，加上「五眼聯盟」等西方國家不願跟進，讓美國孤掌難鳴，因此改變態度；不過，學者也指出，美國與大陸在各領域鬥爭的態勢不會改變，貿易戰即便達成協議，川普仍有可能翻臉不認帳，或許又會再開闢新領域與大陸對抗。

(中國時報)