川普不愛MOU 改稱貿易協議
美陸談判代表為解決彼此貿易爭端裡棘手問題，起草諒解備忘錄（MOU），但美國總統川普22日接見雙方談判代表時，明言討厭這個詞，指備忘錄效期極短。美國貿易代表萊海澤苦口婆心解釋，稱備忘錄是法律用語，具拘束力，但川普不買單，結果萊海澤只好讓步，稱以後就用「貿易協議」。
川普在白宮接見劉鶴為首的代表團時，美方代表萊海澤、財政部長穆努欽等人都在場。川普在這個開放電視台直播的場合上，當著劉鶴的面公開嫌棄MOU這個詞，稱MOU毫無意義可言。
又惱又急的萊海澤在一堆攝影機前替川普上了一課。他說：「MOU是雙方之間具有約束力的協議，內容詳盡，涵蓋所有細節，是法律的術語，也是一份合約。」但川普不客氣回嗆：「我不同意。」此時劉鶴笑出聲。川普接著說：「鮑伯（萊海澤名字），現在真正的問題是，要花多久時間才能把MOU納入最終有約束力的合約裡？」萊海澤顯然說服不了頂頭上司，只好同意改稱貿易協議。川普繼說：「很好！這詞我喜歡多了。」
華府智庫「美國企業研究所」中國問題專家史劍道（Derek Scissors）說，萊海澤一開始選擇用MOU，因為關於匯率、未來黃豆採購、強迫科技轉移等議題，無法寫入具有法律約束力的協議裡。但川普這一攪局，打壞了萊海澤的盤算，難怪劉鶴樂不可支。
(中國時報)
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