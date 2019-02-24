只重視對陸縮小逆差 美得不償失
《紐約時報》22日指出，美陸談判代表近期提出的一些措施，雖有助於解決雙邊貿易爭端，但卻可能破壞多年來旨在讓大陸經濟更加市場化的努力。這些提議包括政府主導的對科技產品、天然氣和大豆的大規模採購，以及加強對人民幣的管理。這些措施將違反大陸對世界貿易組織和國際貨幣基金組織的承諾。
然而這對美國總統川普來說可能無關緊要，他主要關注讓大陸購買更多美國產品，縮小貿易逆差。
據報導，近期美陸貿易談判，多半集中在確保大陸遵守經濟改革承諾的最後期限，以及執行機制上。美國官員開始意識到，陸方一直在重新包裝其承諾的改革，並試圖把它們作為讓步推銷給川普。這讓納瓦洛和萊海澤等川普政府中的對陸強硬派深感失望，他們一直懷疑大陸是否真的會同意新的實質性承諾。
在本周談判的準備階段，雙方都試圖開始正式制定六份諒解備忘錄的框架協議。然而，協議的詳細草案尚未編寫。保守派智庫哈德遜研究所學者白邦瑞認為，「大陸正在爭取延期。這是他們目前的首要目標之一。」白邦瑞是川普政府顧問，常與大陸官員交談。
大陸最近的提議包括在未來6年內購買價值2000億美元的美國半導體，並採購大豆和天然氣。這個驚人數字有助於減少去年美陸間3820億美元的商品貿易逆差。作為回報，大陸要求川普別兌現威脅，把關稅從10％提高到25％，並希望完全取消這些關稅。他們還敦促美方取消對陸出口高科技產品的限制，以及對大陸在美國投資的限制。
據報導，分析人士警告說，大陸購買大量半導體的提議，會鼓勵大陸政府干預經濟以實現政治目標，而過去美一直試圖阻止這種做法。長遠看，這也會為大陸帶來進一步的經濟利益。大陸的提議將要求美半導體公司將最後工序和測試設施，從越南和馬來西亞等國轉到大陸，不僅將提振大陸產業，還可抬高從美直接向陸出口的產品價值。
(中國時報)
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