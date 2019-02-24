韓流加持 送鄭進立院

2019年02月24日 04:10 中國時報 吳岳修 、 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

韓流狂襲三重！高雄市長韓國瑜與台中市長盧秀燕，23日赴新北市三重區參加立委補選參選人鄭世維競選總部成立，雖然新北市長侯友宜腰傷躺在醫院透過電話傳達要給鄭世維機會，全力支持鄭進立院幫三重做事的祝福，三子無法同框，但現場逾3萬熱情群眾冒雨迎接韓流，韓國瑜大聲疾呼三重市民團結一心，讓鄭世維進入立法院為民謀福，替老百姓打拚。

無畏陰冷飄雨 人潮湧現

高雄賣菜郎力挺新北賣菜郎！天氣陰冷飄雨，澆不熄逾3萬韓粉熱情，市前街靠近中正北路端及向日葵廣場，中午前就擠滿人潮，韓國瑜下午5時抵達會場，韓粉立刻上前圍著拍照，在前面開道的鄭世維、國民黨新北市黨部主委李乾龍雖被擠得滿頭大汗，卻笑得合不攏嘴。

個子嬌小的台中市長盧秀燕更幾乎被人潮吞沒，短短200公尺左右的通道，韓國瑜等人足足花了將近20分鐘才終於踏上舞台。

推薦基層包子 為民發聲

盧秀燕致詞表示，鄭世維選上才能代表「禿子、漢子、燕子」與三重鄉親挺進立院，替大家發聲，九合一選舉時，鄭世維上遍各大節目替韓國瑜、侯友宜與盧秀燕辯護，讓他們順利當選，雖然「漢子」沒法來，但鄭世維也是「最基層的包子」，「包子們一定要投給包子！」

韓國瑜說，鄭世維跟他一樣基層出身，分別在雙北的果菜市場任職，感情很好，也強調鄭世維了解國家需要什麼、人們需要什麼、三重鄉親需要什麼，已經準備好了要為三重鄉親服務。

台下熱情韓粉則頻頻高喊「選總統」、「總統好」，數次打斷韓國瑜發言，韓一度面露尷尬苦笑，鄭世維立刻解圍說：「大家要先讓我當選立委，才有機會完成願望啊！」立刻引來如雷掌聲與歡呼聲。

(中國時報)