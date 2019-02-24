清流力挺 要余贏回來
新北市三重區立委補選選情升溫，民進黨參選人余天23日上午請來前行政院長賴清德陪同掃街拜票，賴清德表示，三重立委補選事關重大，民進黨從上到下應全力協助打贏選戰，總統大選議題「稍後再說」；余天則對「清流抗韓流」信心滿滿表示，「1個院長就抵3個市長！」
1個院長 就抵3個市長
余天昨天上午9時和賴清德到三重大同南路市場拜票，由於人氣旺，原本預計半小時行程，最後延長為2小時。
被問到是否擔心國民黨新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜「三子」站台影響選情，余天表示「1個院長就抵3個市長了！」
外傳台北市長柯文哲有意輔選，余天表示非常感謝，但目前還沒接觸，要等柯P回國才知道。
賴清德則認為，這次選舉白色力量未推出候選人，余天若獲民進黨和白色力量支持，對於選舉當然有很大的助益。
對於是否有信心「清流抗韓流」，賴清德說，國民黨去年底贏得九合一大選後聲勢大漲，直轄市長人氣都很高，民進黨處於劣勢，只有三重市民能抗得住3位市長高人氣，這就是民進黨必須戒慎恐懼、嚴正以待，他昨日來到三重，就是要懇請三重市民讓余天高票當選。
補選若輸 2020會更困難
賴清德指出，三重補選對民進黨很重要，現在都應同舟共濟先打贏補選，「補選輸了，2020就會更困難」，總統選舉應該稍後再說。
過去民進黨在2008年也遭逢大敗，但在後來補選中一場一場贏回來，他期盼三重、彰化到台南都能贏回來，讓民進黨重新得到民眾信任，讓民進黨重新站起來。
(中國時報)
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