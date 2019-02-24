新聞透視》怕2020被韓流吞噬 民進黨不如拚經濟

2019年02月24日 04:10 中國時報 譚宇哲

"禿燕"合體擠爆三重 進場之路花6倍時間

韓流效應在選後持續發酵，吹送到國民黨立委補選參選人身上，韓國瑜儼然成為炒熱話題的票房保證，現在就連民進黨也沾光，透過抨擊韓國瑜是「喝醉的土包子」，藉此衝高網路聲量，民進黨未來要挑撥兩岸關係、炒熱各項主張，舌戰韓國瑜只會多、不會少，卻要小心這個「七傷拳」的算盤，恐怕最後傷敵零分、自傷10分，2020遭韓流淹沒、吞噬殆盡。

韓國瑜站在小市民觀點出發，主張兩岸和平才能賺大錢，人氣一直居高不下，反觀民進黨過去不斷塑造兩岸對立，在去年全國縣市長選舉慘敗後，仍不知已與民意背道而馳，選後居然還在延續選舉期間的批韓策略，似乎深信罵得越多、自己也越紅。

總統府發言人黃重諺一句「喝醉的土包子」，被韓國瑜高EQ回應，四兩撥千金，從效果來看，不只被傷者無礙，傷人者幾乎快遍體鱗傷，蔡英文總統撇清不挺，甚至還激得韓粉群起力挺，國民黨鄭世維昨天在三重競選總部成立時送出5千個「土包子」，結果活動尚未開始即被搶光，足見韓流魅力無法擋。

民進黨人士三不五時點名韓國瑜、酸韓國瑜的行為，令人想到近年的網紅現象，總是引來網友模仿或抨擊，作法上雖然有極端差異，但往往看準的，就是網紅的網路聲量，然而，一旦淪為無的放矢地訕笑謾罵，就難怪會被網友貼上「想紅」標籤。

面對韓流衝擊選情，民進黨自然不願坐以待斃，但只是一味跟風消費韓國瑜，卻聽不到老百姓心聲，就只是在自娛娛人，就算博得了網路聲量，充其量就是讓人看笑話，遑論要跟民眾溝通政策改革議題。

日前土包子軍團為國民黨謝龍介站台助勢，上萬人擠爆會場，昨天軍團「北漂」到三重更爆棚，3萬多人將街頭擠得水泄不通，韓流人氣不墜，原因無它，就是為市（庶）民拚經濟，執政黨「東施效顰」學網紅卡韓、酸韓之際，更應該學學韓拚經濟的勁，否則2020恐被韓流淹沒、吞噬殆盡。

(中國時報)