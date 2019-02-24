小英今挺黃振彥 燕子幫柯呈枋
彰化縣第1選區立委補選，國民黨全力動員打起保衛戰，繼高雄市長韓國瑜站台，今天台中市長盧秀燕、立院男神蔣萬安也將到秀水幫柯呈枋造勢；民進黨黃振彥則力拚逆襲，23日和美成立後援會，民進黨主席卓榮泰站台，疾呼完成彰化立委在國會的完整版圖，24日蔡英文總統也將前來助陣拚人氣。
彰化立委補選，藍綠競爭激烈，彰化4席區域立委，民進黨占3席，王惠美當選縣長後空出席次，讓國民黨有不能輸的壓力，藍營政治大咖紛紛站台力挺黨提名的柯呈枋；民進黨也把這一役，視為2020年政權保衛戰。
黃振彥昨成立和美區後援總會，黨主席卓榮泰、衛福部長陳時中、前彰化縣長魏明谷、縣黨部主委邱建富、立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠等到場力挺。
黃振彥說，他當過議員、鹿港鎮長，又是和美女婿，最接地氣，當年鹿港鎮長補選也是民進黨艱困時刻，拿下7成選票，鎮長任內，鎮庫結餘增加5億元，要複製「鹿港經驗」發展6鄉鎮。
卓榮泰則替前縣長魏明谷叫屈，指魏推動離岸風電，實踐能源轉型，好政策卻不能延續，拜託鄉親全力支持黃振彥，這張選票也是還給魏明谷公道。
王惠美則回擊強調，從來沒有不支持綠能，離岸風電的籌設許可，能源政策由中央全盤推動，不是彰化縣政府的職權。
柯呈枋昨天街頭拜票，強調他是土生土長在地囝仔，服務公職23年，一直住在彰化，能把中央經驗結回地方需求。
(中國時報)
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