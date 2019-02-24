民進黨郭國文打大咖牌 國民黨謝龍介奔走基層

2019年02月24日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

立委補選投票只剩3周，台南市第2選區戰況激烈，民進黨參選人郭國文遭國民黨謝龍介、泛綠陳筱諭夾殺，可說腹背受敵，郭連日打出「一日一大咖」戰略拚人氣，23日下午請來桃園市長鄭文燦相挺；謝龍介以「他有大咖，我們有基層咖，我們這些農漁民就2隻咖（腳）拚一個前途，基層咖不會輸大咖！」

郭國文連日找來立委黃國書、葉宜津、前閣揆賴清德輔選造勢，昨天下午由鄭文燦讚聲。鄭文燦說，去年底大選後，台灣民主面對更嚴苛挑戰，現在正需要中生代扛起民進黨、延續民主改革香火，中央有陳其邁和林佳龍、地方有黃偉哲，在國會也同樣需要像郭國文這樣的中生代來支持。

面對韓流，鄭文燦說，參選人才是主角，要選擇腳踏實地、了解台南心聲的好立委，「不是選韓市長或是我！」他推崇郭國文最代表台南人的個性，樸實、認真做，且學歷好、有中央資歷，值得台南鄉親信賴依靠。

謝龍介昨天行程滿檔，山海走透透，上午9點就到玉井競選服務處與玉井、楠西、南化、左鎮地區輔選志工座談，下午到麻豆、佳里往海邊選區固樁，與輔選志工交心並傳授拉票策略，鞏固陸軍戰力。

他說，民進黨執政後民怨已深，加上韓流翻轉、社群網路蓬勃發展，藍綠基本盤都在移動，最近他勤跑基層，發現第2選區深綠選民有變淺綠跡象，選民願意跟他交換意見，就有轉變的空間。

(中國時報)