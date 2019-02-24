韓稱和平協議談判 不可避免

2019年02月24日 04:10 中國時報 黃菁菁 、 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜22日在高雄接受駐台外媒聯訪時明言，總統蔡英文政府的兩岸政策是錯誤的，應該與大陸進行和平談判，與大陸進行終結兩岸敵對關係的和平協議談判已是「不可避免」，他同時警告說，時間已經不多了。

明言時間已經不多了

《日本經濟新聞》英文網站《NIKKEI ASIAN REVIEW》以「台灣總統最熱門人選」（Taiwan presidential favorite）形容韓國瑜。韓國瑜向外媒表示，「台灣人現在雖無法接受統一，但隨著時間的流逝，（與中國簽署和平協議）就愈來愈無法避免。為什麼？因為兩岸關係的發展愈來愈不穩定。」

日經報導，大陸方面對台推動統一的姿態增強，採取對中融合路線的國民黨似乎被迫必須更進一步向中方靠攏。主張獨立的蔡政府與中方鴻溝日深。

韓國瑜受訪時抨擊蔡總統的兩岸政策錯誤並指出，「（蔡政府的兩岸政策）讓區域局勢不穩定」、「繼續購買武器，挑釁對方，並告訴民眾對岸的負面訊息……，這是錯誤的做法。」

台灣人多盼維持現狀

韓國瑜說他支持「九二共識」，承認台灣和中國都是「一個中國」的一部分，但兩邊可以各自做出不同解讀。他強調，大多數台灣人民不接受北京所要求的統一，而是希望維持現狀。

報導指出，韓國瑜雖然拒絕透露是否參選2020總統大選，但從他的表述已說明了他的兩岸政策立場，與蔡英文形成鮮明的對比。韓國瑜說蔡英文有「三不」，不愛中華民國、不想要九二共識、不想要台灣獨立。「那她想把我們領導到哪裡呢？她沒有告訴我們，就像沒有指南針航行的船隻」。

日經指出，韓國瑜是去年11月九合一地方選舉國民黨大勝的功臣，韓國瑜參選明年台灣的總統選舉之可能性雖低，但應該會成為國民黨選舉活動的關鍵人物。

高雄市長韓國瑜主張與對岸洽簽和平協議「無可避免」，國民黨立委曾銘宗肯定韓國瑜的看法，但學者則指出，如果兩岸想簽和平協議，陸美台三方都需要有重大的內部調整，包括《台灣關係法》、《反分裂國家法》都需要調整。

牽動《台灣關係法》

政大兼任副教授賴岳謙指出，兩岸簽和平協議並非單純兩岸問題，陸美台三方都涉及。台灣內部除了統派和維持現狀派之外，還有獨派，兩岸想要簽和平協議，勢必要承諾不推動台獨，對此需要在台灣內部尋求共識，否則在台灣內部會引起很大衝突。

賴岳謙強調，大陸《反分裂國家法》保留用非和平手段對赴台灣的權力，如果大陸不修法，台灣怎麼會願意簽兩岸和平協議？但是如果台灣不承諾放棄推動台獨，大陸又怎麼可能同意修法？

賴岳謙指出，一旦兩岸簽了和平協議，《台灣關係法》的必要性和正當性就失去了，大陸也會要求美國廢除《台灣關係法》，但廢除後，所有美國國會根據《台灣關係法》制定通過的涉台法案，如《台灣旅行法》等也無效了，這部分涉及問題，韓國瑜和美國談好了嗎？

(中國時報)