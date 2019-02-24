國民黨強調李扁有類似主張

2019年02月24日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

國民黨主席吳敦義日前拋出兩岸洽簽「和平協議」，遭到綠營一面倒唱衰，民進黨立委李俊俋昨直言，中國依舊強調不放棄武統與一國兩制，此刻藍營一干人等還能不斷鼓吹「和平協議」，真的是包子吃太多、吃撐了罷！

李俊俋說，國家與國家之間為結束敵對或戰爭狀態而簽訂的稱做「和平條約」，而最近藍營提出的兩岸之間所謂「和平協議」，重點不在「和平」，卻是誘騙台灣向中國讓渡主權、接受併吞的陷阱。

國民黨強調，在李登輝、陳水扁前總統時期都有相關主張，儘管名稱略有不同，內涵精神卻極為類似，都是要藉此謀求兩岸和平穩定，顯然兩岸和平協議是不分藍綠共同都有的主張，呼籲民進黨不要昨是今非、自打嘴巴。

國民黨說明，在李登輝及陳水扁前總統時期，都有與對岸簽署和平協議（定）的類似主張：李前總統在民國85年2月23日舉行的中外記者會上即曾明白表示，兩岸目前首先要做的就是「和平協定」，然後才會推動三通以及兩岸領導人互訪。

此外，陳水扁前總統在民國93年2月3日的總統府中外記者會中，也曾提出由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，依循「和平原則」及「建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突」等議題，進行正式談判。

對於行政院長蘇貞昌舉二戰例子，指英國當年跟納粹德國簽和平協議，最後卻換得戰爭，國民黨反駁，陳前總統當年提出兩岸協議主張時，也以歷史經驗為例，指在因主權問題引發衝突的中東，以色列與埃及、約旦都曾簽署和平協定等，陳前總統以此佐證和平協議的必要。因此，希望蘇院長在發言前能先請教一下陳前總統，不要老是黨內互打、自相矛盾。

(中國時報)