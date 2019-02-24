國民黨拚經濟 民進黨反和平 誰更愛台

2019年02月24日 04:10 中國時報 季節

新聞透視 在主流民意認為兩岸應共融互利的大趨勢下，吳敦義、韓國瑜為確保兩岸和平，接連主張兩岸應簽和平協議，全力拚經濟。對比民進黨，在反對的同時，不僅未能提出對案，還一再透過叫戰往反和平的方向走，此舉雖有助綠軍鋪陳「恐嚇牌」打2020，卻也已讓國家命運出現災難性的危機。

多數國人都希望台海和平，但關鍵在於要用甚麼方式達成？國民黨主張簽和平協議，至少提出了自己的看法，民進黨批判後有提出任何一個更能夠確保兩岸和平的方法嗎？

蔡英文總統就任後，廢棄九二共識，又將課綱去中國化，同時引起對岸政府與民間的反感，如果民進黨政府能在此時，取得美國對我方更大的安全保障，那還另當別論。

但是美國並沒有恢復與我們的邦交，也沒有恢復美軍駐台和雙方曾有的共同防禦條約，更不肯將神盾艦、F22、F35等最先進的武器賣給我們，在美國對於我方安全保障並未提升的前提下，大肆破壞兩岸關係和雙邊民眾的情感認同連結，到底是在促進台海和平還是提高兩岸開戰的可能性？

或許民進黨很難放下仇中心態，但在兩岸關係發展到不可逆的此刻，親美的同時，難道不該對改善、發展兩岸關係提出有意義的主張嗎？

在民主時代，民進黨有權利主張反對兩岸和平協議，問題是，反對之後能提出具體對案嗎？更令人心驚的是，此刻的蔡政府，不僅不願這麼做，甚至反其道而行，從總統到閣揆不斷向北京叫戰，提油救火，讓台灣更陷險境。

民進黨既不願意和對岸談，又不能好好發展經濟，也無法讓對美關係有重大突破，那到底是要用甚麼方式確保台海和平呢？如果只會再用二戰英國德國這種錯誤案例比喻，企圖糊弄過去的話，遲早會被多數民眾看穿這種「口惠實不至的愛台灣」。

(中國時報)