蘇揆要拿掃帚拚 郝批當哈利波特

2019年02月24日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

若兩岸開戰，行政院長蘇貞昌稱「給我一支掃帚我都跟他拚」；總統蔡英文也說「我們會承受第一波攻擊」。對此，國民黨副主席郝龍斌昨表示，「請問要怎麼拿掃帚跟對岸拚？」是要變魔法師、騎掃帚當哈利波特，然後高喊「去去武器走」嗎？若這樣可行，那每年3000億國防預算都拿去買掃帚就好。

郝龍斌質疑，蔡英文、蘇貞昌的發言，有的人聽起來很「爽」、稱讚「撿到槍」，但這些話聽在自己耳裡只感到痛心與焦慮；永遠記得父親郝柏村說過「軍人的專業是打勝戰，但軍人最不希望發生的也是戰爭」，當兩岸議題已惡化到只剩「戰爭」，蔡英文還有資格當台灣總統嗎？

郝說，國民黨執政時，前總統馬英九對國防的要求是「備戰但不求戰」，一邊充實國防實力，一邊與對岸在經貿上展開積極交流，增加了解、減少誤解，維持台海的和平繁榮；但民進黨執政後國防軍紀士氣渙散，軍人不知為何而戰，蔡英文不僅無視這種狀況，反而頻頻撿槍挑釁對岸，「求戰但不備戰」，不惜把台灣成為焦土，不顧2300萬人生命財產的總統，是國家最大的悲哀。

此外，退役中將、八百壯士協會理事長吳斯懷也指出，身為行政院長不思考兩岸和平發展的長治久安之道，卻輕率對大陸喊「戰」，不了解戰爭可能為國家、社會、人民帶來災難性的後果，一下子將兩岸關係拉升到戰爭層次，政治人物的無知與民粹與才是台海真正的危機。

(中國時報)