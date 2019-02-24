盧秀燕轟中央失言 讓人民不安
行政院長蘇貞昌21日在立法院備詢談及兩岸議題時表示「給我一支掃帚都跟對岸拚」，台中市長盧秀燕批評，總統與行政院長已嚴重失言，非但不能安定民心，反而讓民眾人心惶惶，總統與行政院長應告訴人民中央政府如何讓兩岸和平、人民安居樂業，這才是比較重要的方向。
盧秀燕表示，她這2天跑行程時，很多民眾對這樣的談話感到非常擔心，民眾希望中央政府能夠致力兩岸和平長治久安，但很多人告訴她，最近看到中央發言，都覺得好像戰爭要爆發，中央一下子講「我們的軍隊可以撐多久」，一下行政院長說他要拿掃把奮勇抗敵，蔡英文總統也說，「我們可以做第一波的抵抗，然後等其他國家來救援」，這些話讓大家人心惶惶。
盧秀燕質疑，總統與行政院長為什麼不能安民於心，反而讓民眾覺得兩岸現況很不穩定，瀕臨戰爭爆發的邊緣？她認為這並不是好的做法，中央政府既負責兩岸、國防外交，總統跟行政院長很重要的工作就是安定民心、促進兩岸和平，讓人民沒有後顧之憂。她希望總統與行政院長致力兩岸和平，讓台灣長治久安。
她建議，總統與行政院長要趕快調整談話，應該告訴人民中央政府如何讓兩岸和平、人民安居樂業，這才是比較重要的方向。
宣布參與國民黨總統初選的台大政治系教授、孫文學校校長張亞中，昨發表治國理念強調，如果台灣人都不承認自己是中國人，兩岸還會有和平嗎？因此他主張，應該讓台灣人恢復既是台灣人也是中國人的雙重認同。
張亞中昨花了12小時，從早上9點至晚上9點，闡述自己的治國理念、政策。他說，和平是首要的，沒有和平，其他價值都難以達成。
(中國時報)
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