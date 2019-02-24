解政黨惡鬥 王金平再苦也要選

2019年02月24日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨立委王金平昨參加新北土城順聖宮活動，並在焚香膜拜關聖帝君後表示，為了解決政黨惡鬥、兩岸不和平及經濟發展受阻3大問題，他再辛苦也要出來參選總統。國民黨主席吳敦義則對國民黨總統大選初選辦法回應，會有適當比例由黨員投票，但也必須尊重民調，但黨員、民調比例各占多少則未說明。

面對2020，王金平雖一再強調「要等因緣成熟才會宣布」，但包括昨日在內其實已5度宣布選總統。前4次分別是今年1月9日立院期末餐敘鬆口表示會參與黨內總統初選；2月11日接受廣播專訪表態一定選；2月16日出席台南一中校友總會活動表示確定參選；2月22日出席雲林同鄉會團拜時表示會爭取總統提名。

年初立院餐敘 首度鬆口

昨晚王金平前往土城順聖宮參加活動時，受到擔任順聖宮主委的前立委盧嘉辰、新北市議員林金結及上百名信眾熱烈簇擁並高喊「總統好」。

2月廣播專訪 稱一定選

王金平先向順聖宮主祀的關聖帝君上香，並在致詞時表示，現在台灣遭遇國內政黨對立內鬥、兩岸不和平、經濟發展受阻等3大問題，因此再苦他也要出來拚、出來參選總統，要讓人民可以過好生活。

王金平指出，目前台面對的第一個問題是國內對立鬥爭太厲害，政黨不能和氣。他強調，台灣唯有團結才有力量、才有生機，唯有對內團結一致，對外才可以向國外發展。

兩岸不和平 怎麼拚經濟

王金平表示，台灣面臨的第二個問題是「兩岸不和平」，目前只是表面和平，且台灣在國際上什麼都不能簽、不能參加，這些問題都是大陸阻擋，導致台灣的國際路越走越窄，「這是我們的困境。」

王金平認為，第三個問題是「經濟發展受阻」，由於關稅等問題逼使台灣許多產業外移到大陸、東南亞，他指出，一定要跟大陸好好談判，兩岸穩定交流合作，因此他才決定出來拚，出來參選總統，讓大家都有錢賺。

(中國時報)