初選歹戲拖棚 小心全民徵召韓

2019年02月24日 04:10 中國時報 楊佳穎

2020大選國民黨群雄割據，但眼看黨內初選機制遲遲未定，逼得藍營支持者急跳腳，基層也傳出徵召「人氣王」韓國瑜的聲浪。事實上，面對民進黨已可預料將由蔡英文爭取連任，國民黨理應順應情勢，盡快確立初選機制及期程，減少黨內互打空間；否則等到真正啟動初選，3人已傷痕累累，打不過對手，也只得乖乖徵召韓國瑜上陣。

國民黨由誰出戰2020，除了朱立倫早已宣布外，堅持等到3月的王金平如今也頻頻鬆口，只差一個「宣告」，參選意願明確，檯面上3顆「太陽」僅剩吳敦義尚未表態。

不過，眼下黨內初選機制未確立，再加上吳敦義曖昧態度，不免引發各派聯想；且近期接連掀起「換柱」等風波，徵召是否為「假議題」，也讓吳、王隔空一來一往，黨內再度陷入互打、算計，老國民黨思維及政治文化未改，全民都看在眼裡，對比九合一敗選的民進黨已重振旗鼓備戰，更顯諷刺。

事實上，面對多人有意爭取提名，無論初選辦法怎樣設計，找出最能勝選的候選人始終是關鍵考量，且外界真正關切的，還不完全是初選辦法怎麼走，更多的是國民黨是否能延續九合一大勝的團結、氣勢，在2020大選奪回政權，為人民拚經濟、顧生活。

韓國瑜在去年選舉中以庶民、接地氣形象獲得民眾支持，「韓流」更是席捲全台，人氣至今未降；而如今檯面上已有3位人選，卻還是出現徵召韓國瑜的聲音，展現的不僅是基層對3顆「太陽」沒有必勝把握，也是對韓的期盼仍在、不忘上回大團結景象。若國民黨繼續「拖」下去，無法盡快確立機制，最終恐只能徵召韓國瑜，才會有勝選期待。

(中國時報)