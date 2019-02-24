預告參選 柯P默認幕僚先開跑
積極備戰總統的北市長柯文哲，已將Line帳號改為「KP2020」，劍指大位意味濃厚。對此，柯文哲第一時間先是說「奇怪，長官都沒有說開動，怎麼每個人都先跑了？」事後又稱「KP2020」是「柯P愛你愛你」。消息傳出，藍綠都酸稱根本是「夭鬼假細禮」。
但北市府副發言人柯昱安澄清，該帳號非柯文哲或市府官方經營的帳號，而是柯市長的義勇軍主動幫忙成立，無關選舉。
只是，儘管柯昱安表示Line帳號的更名與柯團隊無關，但昨晚柯文哲率團出訪以色列前，被問到此舉是否為表態選總統，柯文哲脫口而出說，「KP2020」是「柯P愛你愛你」的意思，「幕僚做的事不要問我！」這席話，形同承認更改line帳號是由柯團隊內部所為，直接打臉發言人柯昱安說法。
柯文哲雖未鬆口是否參選總統，但私下已積極布局。其中，柯去年參選市長，為將空軍聲量轉化成陸戰組織動員，柯陣營曾推出官方的[email protected]「柯P揪朋友」，讓支持者依照區域等特性分流，積極開拓地方組織及實力。
如今，[email protected]「柯P揪朋友」從去年市長選後雖一度沒有運作，昨卻「升級」成「柯P全國揪朋友」，且帳號改為「KP2020」。
對此，柯文哲表示，「奇怪，長官都沒有說開動，怎麼每個人都先跑了？」回去會再問清楚是怎麼一回事。
柯昱安則解釋，去年選舉推出的line＠「柯P揪朋友」，是競選辦公室組織部為串連各區支持者成立的平台，各區有不同負責人，昨上線的「柯文哲全國揪朋友」，應是當時婦女部負責的群組，選後競辦解散，改交柯粉管理。
藍綠議員王鴻薇、許淑華酸「夭鬼假細禮」（貪吃假裝客氣），痛批柯早已無心市政，一心只想選總統，拋棄台北市民不顧。
(中國時報)
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