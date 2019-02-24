綠委迴避當召委 藍諷好奇怪

2019年02月24日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

立法院8個常設委員會召委選舉結果出爐，最終民進黨共拿下10席、國民黨團5席、無黨團結聯盟取得1席。而新會期中，內政委員會將處理《公投法》、簽兩岸政治協議需經公投等爭議修法，預料將成新會期藍綠攻防主要戰場。

引發質疑的是，國民黨新任內政委員會召委林為洲昨受訪指出，有聽說民進黨沒人要來擔任排審《兩岸人民關係條例》的內政委員會召委，「很奇怪，為何陸委會又要拋出這議題？」尤其是關於和平協議要雙公投，是否代表行政院、立法院不協調，立法院不想排案，行政院卻一頭熱，這部分國民黨團會繼續觀察，也絕不迴避。

行政院與民進黨團舉行行政立法協調會報，敲定本會期47項優先法案。其中，由於去年九合一選舉合併公投爭議不斷，衍伸出《公投法》修法，及《兩岸人民關係條例》修正草案，明定兩岸進行政治協議需經公投、退將高官赴陸管制等，讓內政委員會成為朝野攻防重點。

只是，蔡政府雖主張修法讓兩岸政治協議需經公投，但民進黨團對於擔任排審《兩岸人民關係條例》的內政委員會召委卻興趣缺缺。林為洲直言，用比修憲更嚴格的「雙公投」來規範兩岸相關協議，「我覺得非常不恰當」，是自綁手腳，這接下來國民黨團會去面對。

不過，民進黨新任內政委員會召委張宏陸則澄清，黨內也有同仁想擔任內政委員會召委，但後來因為很多因素，經討論後由自己出任召委，「政治沒那麼複雜啦！也沒這麼惡劣」；而擔任召委，是責任也是義務，身為一名立委「輪到你要擔責任，就必須挺身而出」。

被問及《公投法》、《兩岸人民關係條例》是否為接下來委員會重點？他表示，行政院有沒有送出草案還不知道，接下來就「走著看、看著走」。

(中國時報)