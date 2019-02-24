放寬陸配考4專技 藍批略施小惠沒誠意
相較於大陸對台灣民眾實施準國民身分待遇，陸籍配偶在台求職卻因為尚未取得身分證而處處受限。對此，陸委會將修正《兩岸人民關係條例》，放寬還沒領到身分證、經許可在台灣地區長期居留的陸配，可報考導遊、領隊、保險代理人和保險經紀人等4類專技考試，預計4月份送立法院審查。
對此，國民黨立委曾銘宗表示，大方向國民黨當然歡迎，但老實講這其實是民進黨政府面臨選舉將至，因應選票需要所給予的小恩小惠，如果真的重視陸配，應該全面檢討陸配現有權益不如外籍配偶之處，包括要6年才能拿到身分證等等(外配只需要4年)，不要再有特別的歧視規定。
據內政部移民署資料顯示，從民國76年開放兩岸交流30年來，至去年10月底，大陸地區配偶在台以「依親居留」人數約7萬1千人，而「長期居留」人數約3萬5千人。礙於《兩岸人民關係條例》規定，陸籍配偶在台取得身分證（定居設籍）須花上6年，雖然他們得以「依親居留」身分應徵民間工作，但仍受限於規範無法報考技職證照。
在台陸配中不乏高學歷者，但陸配受限於法令，而無法順利求職。《專門職業及技術人員考試法》第7條規定須「中華民國國民」，而第20條則規範「外國人」及「華僑」，並未針對陸籍人士在台規範；《兩岸人民關係條例》第22條則規定，大陸地區人民未在台灣設有戶籍者，不得參加專門職業及技術人員考試。
為兼顧陸配能發揮原來所學專長，陸委會決定鬆綁法令，適度放寬應考資格。
(中國時報)
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