張善政拋數位公投 大數據改造政府

2019年02月24日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

宣布將以無黨身分參選總統的前行政院長張善政，23日提出「科技興國、智慧治國、全民好生活」的競選主軸，強調將推動數位國家公投，藉此改造政府體制，讓政府在數位創新政策有更創意的發想。

張善政解釋，之所以要推動數位國家公投，是因為現在政府的組織無法因應科技趨勢，只著重在用電腦解決效率問題，但在創新方面無法跟上。

他舉例，過去使用電腦工具是為解決繁瑣工作，例如報稅，就弄個網路報稅，但在大數據與人工智慧時代，很多事實與現象埋在數據裡，政府組織無法因應現在的趨勢，大家都在用電腦解決效率，但在創新這塊卻跟不上。

張善政還說他是高雄市長韓國瑜的經濟顧問，因此是否可能在推動數位國家全民公投前，先在高雄試驗，因為只要高雄市議會通過，就可以成立高雄市府資訊局，不需要立法。

然而，以無黨參選總統，張善政需要募集最近一次立委選舉選舉人數1.5％的連署，即28萬1805人。對此，張善政表示，若真要當選的話，票數不可能是2、30萬，所以這其實只是把選舉要面對的挑戰提早實現而已。如果衝得過，當然後面就繼續往下走；衝不過門檻，當然選舉後面票數也不可能夠。

此外，被問到是否可能當競爭者的副手，張善政說：「我現在沒有考慮那個，現在基本上就是盡量衝我的聲勢，我在乎的是做事情的空間，我不是用投票替我找下一個工作。」

(中國時報)