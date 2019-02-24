228連假 國道中部路段恐塞爆

2019年02月24日 04:10 中國時報 李宜秦 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

下周就是長達4天的228連續假期，交通部高公局表示，連假期間將以旅遊車潮為主，中部路段如國1北向南屯至后里路段，尖峰時段恐十分壅塞，車流量約平日4倍，呼籲用路人充分利用台61替代道路，以節省時間。另外，假期中的3月3日凌晨0到10點間，國道都將全面免收費，其餘3天則是凌晨0到5點免費。

為了使車流量可分流，高公局規畫3條國道中、長途壅塞路段可利用的替代道路，分別為台中（國3中港系統）至彰化市區南向、國1國3新竹至彰化（南投）地區雙向及國6舊正至國3中投北向。

收假日國道免收費延長

高公局指出，台中至彰化用路人可透過國3中港系統-國4清水端-台17-台61前往彰化地區，並可利用台61乙及彰195進入彰化市區；新竹至彰化用路人，南向可透過國3西濱交流道銜接台61；而南投、霧峰至台中的用路人，則可行駛台63替代道路。

而在連假收假返鄉、返工日，北向則可利用國3西濱交流道接回國3，若國3西濱入口匝道壅塞回堵時，亦可續行台61從國3香山交流道進入，或續行台15至新竹，建議出門前請先查詢地圖並妥善規劃行車路線。

高公局表示，228連續假期中的3月3日收假日，再次延長國道免收費時段，凌晨0到10點將全面暫停收費，盼能吸引北返民眾多利用收假日的離峰時段上路，其餘3天則是維持凌晨0到5點免費。

228連假客運人力部分，經公路總局初步清查，截至目前為止49家客運業者仍無人申請七休一鬆綁。葛瑪蘭、首都客運都表示，現有人力充足，近期也會讓駕駛員先排休，屆時不足的部分將外租遊覽車支援，國光客運總經理吳忠錫則表示，近日會盡快決定是否要申請鬆綁，強調即使放寬，也都會按照勞動法令進行。

連假轉偏南風各地溫暖

至於228連假的天氣，氣象局預估，本周二至周四水氣逐漸減少，風向轉為偏東風至東南風，僅東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周五至下周一台灣附近會轉為偏南風，氣溫舒適至溫暖，各地多雲到晴，也就是228連假期間各地天氣大致都不錯。

(中國時報)