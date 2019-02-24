亞大聽語系健檢站 大博會超夯
2019大學校院博覽會昨日登場，吸引許多考生及家長前來參觀，現場人山人海。（杜宜諳攝）
大學學測成績即將公布，2019大學校院博覽會率先於昨日在台大體育場登場，吸引許多考生及家長參觀。亞洲大學在攤位上設置聽語健康檢查及體驗站，備有自動化中耳分析儀、數位助聽器及喉部頻閃觀測儀等檢查儀器，供民眾現場檢測，成為展場中超夯攤位。
亞洲大學醫學暨健康學院副院長兼聽語系主任盛華率領聽力暨語言治療學系學生，現場協助考生與家長檢測聽力、說話頻率、音量等。
盛華指出，聽語系培養語言治療師、聽力師，是目前許多醫院、復健中心或長照機構、助聽器公司急需的人才；學生畢業取得證照後平均月薪6萬元，到大型助聽器公司任職年薪可達95萬元以上，就業率百分百，是廣受考生青睞的學系。
「大家好，我是亞洲大學代言人，我的名字是亞大隊長！」、「亞大全力培育AI人工智慧人才喔！」站在亞大攤位前、只有半個人高的機器人「亞大隊長」也是大博會中吸睛角色；它站在亞大攤位前、頻頻與考生與家長互動，氣氛熱絡。
亞大教務長林君維指出，迎接人工智慧AI時代，學校全面投入AI教學、研究，首創AI智慧圖書館並積極開設AI閱讀、AI練功坊及研發、體驗坊、行動APP、人臉辨識與語音控制系統，落實無人車、無人機、無人工廠、機器人等研發。
林君維強調，為吸引資優學生，亞大提供新生入學獎學金、最高可領480萬元，過去6年已發出5700萬元獎學金，其中有3人因「放棄台大選亞大」分別領取360萬元。
林君維說，亞大也全力協助學生學、就業接軌，營運2年的亞大醫院是學生實習場域，校內護理、聽語及視光、職能治療、物理治療等有國考「證照師」的學系都相當熱門；畢業考取證照後月薪可達5萬元以上，學校也開設英檢、國考、專業證照班，讓「實習、就業一條龍」。
(中國時報)
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