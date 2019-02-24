私校搶頂尖生 祭458萬獎學金
2019大學暨技職校院多元入學博覽會昨日起一連兩天在北中南同步登場，面對少子化衝擊，私立大學祭出高額獎金搶學生，大葉大學釋出最高額458萬元的獎助學金，另外港校也積極招收台灣資優生，香港城市大學推出一年最高70萬元獎學金，首次來台招生的香港嶺南大學也開出一年獎學金60萬元，互別苗頭。
大葉大學校長梁卓中表示，今年學測首度從5科改為選考，選考5科的考生，凡學測成績達74級分以上，選考4科達59級分以上，即符合發獎學金資格，大學4年分8學期發放150萬元獎學金，畢業後若到姊妹校就讀雙聯碩士學位，可再獲頒150萬元獎學金，如繼續在海外姊妹校攻讀雙聯博士學位，還能再申請150萬元獎學金。
梁卓中說，將這些獎學金加起來，再加上以大葉大學作為第一志願的8萬元獎學金，最高可獲得458萬元的新生入學獎助學金，並可優先申請在學期間赴姐妹校的機票補助。
為了搶學生，私立大學不只以高額獎學金來刺激招生，像是佛光大學、南華大學，則是多年比照公立大學收取學費。
為吸引台灣資優生，香港大專校院祭高獎學金不手軟，香港城市大學開出一年約合新台幣70萬元的獎學金，香港城市大學大一台生戴相宇說，他入學時便有申請到，而學校提供獎學金的標準，第一年先以學測成績為主，之後在校成績的表現若有達標，每年也都可以持續申請一樣的獎學金額度，「這筆獎學金cover我在香港的生活，到目前我都還沒跟爸媽拿錢」。
香港嶺南大學環球教育處學術交流經理李慧盈表示，今年是首度到台灣招生，為了吸引優秀台生，釋出一年60萬元新台幣的獎學金，這筆費用包含補助學費與書費，而申請獎學金的標準，同樣也以學測成績為主，成績最低標準為學測4科分數要達前標，但英語一定要達頂標，入學之後還會安排學生，赴美國或澳洲交換。
(中國時報)
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